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Файзуллаев о матче с Португалией: «Я фанат Месси, но сыграть против Роналду — мечта. Он мне тоже очень нравится. Может, в прессинге команда сильнее без него, но Криштиану придает уверенности на

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА, ныне выступающий за «Истанбул», Аббосбек Файзуллаев поделился ожиданиями от матча против Португалии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команды встретятся 23 июня во 2-м туре группового этапа.

— Как думаете, Португалия сейчас сильнее с Роналду или без него?

— Может быть, в прессинге — без него. Но когда Криштиану на поле, это придает уверенности команде. Он в любой момент может решить исход игры. Это один из лучших игроков в истории футбола, и нет никаких сомнений, что он по-прежнему на поле может что-то решать.

— Ждете уже момента, когда выйдете против него?

— Очень-очень жду, конечно. Всегда об этом мечтал, когда по телевизору смотрел его игру. Несмотря на то что сам я — фанат Месси, Криштиану тоже мне очень нравится. Сыграть против него — конечно, это мечта.

— Роналду, помню, даже присылал видеоприветствие узбекскому народу вместе с Жалолиддином Машариповым, когда они играли вдвоем за «Аль-Наср».

— Да-да-да. В соцсетях это завирусилось. Наш брат играл с ним, многому научился, а Криштиану делится с ним какими-то моментами. В конце тренировки они соревновались в ударах.

— И кто выиграл?

— Это рассказывать не буду, ха-ха! — сказал Файзуллаев.