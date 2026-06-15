Киммих набрал 9 очков с Кюрасао — он самый популярный игрок Фэнтези ЧМ-2026. У Ундава и Нмечи по 12

Йозуа Киммих сделал 2 ассиста. Самый популярный игрок в Фэнтези ЧМ на Спортсе«» (37,01%) набрал 9 очков (+2 за игру, +6 за гол, +1 за возвраты владения). Защитника выбрал капитаном 361 игрок.
Кай Хавертц забил по разу в каждом тайме. Нападающий есть в командах у 4496 игроков (16,11%) и перед туром был самым популярным капитаном из сборной Германии (4,7%). За матч он набрал 11 очков.
Дениз Ундав вышел на замену вместо Джамала Мусиалы и сделал 1+2 за 20 минут. Нападающий набрал 12 очков, он есть в командах у 588 игроков (2,11%), а капитаном его выбрали 46 из них (0,16%).
Натаниэль Браун сделал 1+1, у защитника 11 очков, он есть в командах у 164 игроков.
Феликс Нмеча забил и заработал пенальти, у полузащитника 12 очков. Он есть в составах у 99 игроков, а капитаном его никто не выбрал.
Нико Шлоттербек набрал 10 очков: у защитника гол и 8 возвратов владения. Он попал в 3,22% составов.
Во 2-м туре сборная Германии сыграет с Кот-д`Ивуаром.
Моя команда в Фэнтези ЧМ на Спортсе".