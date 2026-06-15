Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.95
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2

Кессиэ, Диоманде, Пепе, Кайседо, Пачо, Инкапиэ — в составе Кот-д’Ивуара и Эквадора на матч ЧМ-2026

Сборные Кот-д’Ивуара и Эквадора объявили стартовые составы на матч группового этапа ЧМ-2026.

Кот-д’Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Вилфрид Синго, Эммануэль Агбаду, Гислен Конан, Секо Фофана, Франк Кессиэ, Ян Диоманде, Элье Ваи, Николя Пепе, Базумана Туре;

Эквадор: Эрнан Галиндес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапиэ, Хоэль Ордоньес, Алан Франко, Эннер Валенсия, Алан Минда, Педро Вите, Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа.

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 02:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше