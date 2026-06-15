Кессиэ, Диоманде, Пепе, Кайседо, Пачо, Инкапиэ — в составе Кот-д’Ивуара и Эквадора на матч ЧМ-2026

Кот-д’Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Вилфрид Синго, Эммануэль Агбаду, Гислен Конан, Секо Фофана, Франк Кессиэ, Ян Диоманде, Элье Ваи, Николя Пепе, Базумана Туре;
Эквадор: Эрнан Галиндес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапиэ, Хоэль Ордоньес, Алан Франко, Эннер Валенсия, Алан Минда, Педро Вите, Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 02:00 по московскому времени.
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