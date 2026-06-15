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69 285 зрителей посетили матч Нидерланды — Япония. Вместимость арены в Арлингтоне — 70 649 человек

Более 69 тысяч зрителей посетили матч Нидерландов с Японией (2:2) в 1-м туре чемпионата мира. Игра проходила в Арлигтоне, штат Техас.

Источник: Спортс‘’

По данным ФИФА на матче присутствовали 69 285 зрителей. Вместимость арены «AT&T Стэдиум» составляет 70 649 человек.

68 021 зритель присутствовал на матче Германия — Кюрасао на ЧМ-2026. Вместимость арены в Хьюстоне — 72 220 человек.