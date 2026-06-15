Куман о 2:2: «Япония — очень сильная команда, поэтому с ничьей можно смириться. Я увидел много хорошего в игре Нидерландов»

Жаль, что второй гол мы пропустили после углового. Но я могу с этим смириться. Результат — самое важное. Япония — очень сильная и качественная команда. Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Но я увидел и очень много хорошего", — сказал Куман.