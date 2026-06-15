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Куман о 2:2: «Япония — очень сильная команда, поэтому с ничьей можно смириться. Я увидел много хорошего в игре Нидерландов»

Главный тренер сборной Нидерланды Роналд Куман высказался о ничьей с Японией в 1-м туре ЧМ-2026 (2:2).

Источник: Спортс‘’

О том, доволен ли результатом.

«Не совсем, если учитывать, что мы дважды вели в счете. Но если смотреть на количество моментов у обеих команд, то да. Я считаю, что это был матч очень высокого уровня, поэтому с ничьей можно смириться».

Об игре Японии.

"Обычно они прессингуют очень высоко. Сегодня они делали это только тогда, когда уступали в счете. До этого — нет. Думаю, из-за опасений.

Жаль, что второй гол мы пропустили после углового. Но я могу с этим смириться. Результат — самое важное. Япония — очень сильная и качественная команда. Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Но я увидел и очень много хорошего", — сказал Куман.