Куман о 2:2: «Япония — очень сильная команда, поэтому с ничьей можно смириться. Я увидел много хорошего в игре Нидерландов»

О том, доволен ли результатом.
«Не совсем, если учитывать, что мы дважды вели в счете. Но если смотреть на количество моментов у обеих команд, то да. Я считаю, что это был матч очень высокого уровня, поэтому с ничьей можно смириться».
Об игре Японии.
"Обычно они прессингуют очень высоко. Сегодня они делали это только тогда, когда уступали в счете. До этого — нет. Думаю, из-за опасений.
Жаль, что второй гол мы пропустили после углового. Но я могу с этим смириться. Результат — самое важное. Япония — очень сильная и качественная команда. Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Но я увидел и очень много хорошего", — сказал Куман.