Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Кот-д`Ивуар
0
:
Эквадор
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.72
П2
2.84
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.95
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2

Энцо хочет перейти в «Реал». «Челси» запрашивает за хавбека 120 млн фунтов (Бен Джейкобс)

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес хочет перейти в «Реал» вслед за Марком Кукурельей.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что «Реал» согласовал трансфер испанского защитника за 55+5 млн евро. Также сообщалось, что Энцо лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо об этом переходе.

По информации журналиста Бена Джейкобса, аргентинец не скрывает, что хочет покинуть «Челси». Клуб относится к ситуации спокойно и готов отпустить Энцо по разумной цене — утверждается, что «синие» настаивают, что хотят получить за игрока 120 млн фунтов (139 млн евро).

Также сообщается, что «Реал» рассматривает варианты с подписанием Родри и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».