Энцо хочет перейти в «Реал». «Челси» запрашивает за хавбека 120 млн фунтов (Бен Джейкобс)

Ранее стало известно, что «Реал» согласовал трансфер испанского защитника за 55+5 млн евро. Также сообщалось, что Энцо лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо об этом переходе.
По информации журналиста Бена Джейкобса, аргентинец не скрывает, что хочет покинуть «Челси». Клуб относится к ситуации спокойно и готов отпустить Энцо по разумной цене — утверждается, что «синие» настаивают, что хотят получить за игрока 120 млн фунтов (139 млн евро).
Также сообщается, что «Реал» рассматривает варианты с подписанием Родри и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».