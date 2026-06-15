Энцо хочет перейти в «Реал». «Челси» запрашивает за хавбека 120 млн фунтов (Бен Джейкобс)

По информации журналиста Бена Джейкобса, аргентинец не скрывает, что хочет покинуть «Челси». Клуб относится к ситуации спокойно и готов отпустить Энцо по разумной цене — утверждается, что «синие» настаивают, что хотят получить за игрока 120 млн фунтов (139 млн евро).