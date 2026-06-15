Нидерланды не проигрывают на ЧМ после финала с Испанией (0:1) в 2010-м — 13 матчей без учета серии пенальти. Повторили рекорд Бразилии

Таким образом, беспроигрышная серия Нидерландов на чемпионатах мира насчитывает уже 13 матчей (без учета поражений в серии пенальти). Команда повторила рекорд сборной Бразилии, который был установлен в период с 1958 по 1966 год.
Последнее поражение нидерландцы потерпели в финале чемпионата мира 2010 года, уступив сборной Испании со счетом 0:1.
На ЧМ-2014 Нидерланды заняли третье место, проиграв в полуфинале Аргентине по пенальти. ЧМ-2018 команда пропускала. В 2022 году нидерландцы снова уступили Аргентине в серии пенальти, но уже в ¼ финала.