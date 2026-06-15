Ван Дейк о 2:2 с Японией: «Обидно, что мы пропустили так поздно со стандарта. Можем винить только себя»

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:2. Япония сравняла счет на 88-й минуте благодаря голу Даити Камады.
"Мне показалось, что этого можно было избежать. Он явно правоногий, поэтому его нужно было оттеснить в сторону. Все произошло очень быстро. Но мы, безусловно, не должны позволять сравнивать счет так. Мы можем винить только себя.
Обидно, что мы пропустили со стандарта. Думаю, до этого мы держали оборону, но после стандартных положений и контратак все еще может возникнуть опасность. Мы просто должны продолжать в том же духе.
После замен мы были начеку. Япония стала больше атаковать, и возникло свободное пространство. К сожалению, они забили после стандарта. Пропускать так поздно всегда неприятно. Но мы играли против сильной Японии. Они оборонялись очень плотно. Было трудно прорваться. Мы потеряли контроль в концовке, но ничего не упустили. У Япония было три или четыре момента, и они забили дважды. Это разочаровывает", — сказал ван Дейк в эфире NOS.