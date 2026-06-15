Ван Дейк о 2:2 с Японией: «Обидно, что мы пропустили так поздно со стандарта. Можем винить только себя»

После замен мы были начеку. Япония стала больше атаковать, и возникло свободное пространство. К сожалению, они забили после стандарта. Пропускать так поздно всегда неприятно. Но мы играли против сильной Японии. Они оборонялись очень плотно. Было трудно прорваться. Мы потеряли контроль в концовке, но ничего не упустили. У Япония было три или четыре момента, и они забили дважды. Это разочаровывает", — сказал ван Дейк в эфире NOS.