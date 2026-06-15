Тренер Японии Мориясу о 2:2 с Нидерландами: «Разочарован, что не удалось победить, но мы сражались как команда. Игроки сделали все, что мы планировали»

"Я разочарован тем, что мы не смогли победить, но, несмотря на то, что мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и сражались как одна команда. Мы заработали всего одно очко, и это слегка разочаровывает, но нам удалось добиться результата благодаря нашим коллективным усилиям.