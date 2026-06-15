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Тренер Японии Мориясу о 2:2 с Нидерландами: «Разочарован, что не удалось победить, но мы сражались как команда. Игроки сделали все, что мы планировали»

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу прокомментировал ничью с Нидерландами.

Источник: Спортс‘’

Встреча команд в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 2:2. Япония сравняла счет на 88-й минуте благодаря голу Даити Камады.

"Я разочарован тем, что мы не смогли победить, но, несмотря на то, что мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и сражались как одна команда. Мы заработали всего одно очко, и это слегка разочаровывает, но нам удалось добиться результата благодаря нашим коллективным усилиям.

Мы терпеливо оборонялись, а потом попытались действовать более агрессивно в атаке. Игроки сделали все, что мы планировали и к чему готовились", — сказал Мориясу.