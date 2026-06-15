Тренер Ирана Галенои о проблемах с визами перед ЧМ-2026: «Рад представлять великую, гордую и сильную иранскую нацию. Мы привыкли извлекать выгоду из трудностей — надеюсь, футбол сблизит страны»

Ранее сборной Ирана пришлось перенести тренировочный лагерь в Мексику, несмотря на то, что все три матча группового этапа пройдут в США — игрокам и необходимому персоналу разрешили прилетать в Соединенные Штаты только в день игры и сразу покидать ее после матча. Кроме того, часть иранской делегации не получила визы в США.
"Я очень рад представлять великую, гордую и сильную нацию Ирана. Надеюсь, что футбол подарит радость и наслаждение и сблизит культуры и страны. Я надеюсь, что проблемы с въездом не повлияют на качество нашей игры. Мы просто счастливы быть здесь.
Конечно, у нас были проблемы, и у нас было мало времени на адаптацию, но я знаю, что наши игроки полны решимости соответствовать самым высоким стандартам. Наше планирование не было идеальным. Место нашего расположения менялось дважды. Изначально мы должны были базироваться США, но потом переехали в Мексику. Все, что я хочу сказать об этом — это поблагодарить мексиканцев.
Мы привыкли извлекать выгоду из трудностей. Мы не думаем ни о чем, кроме радости, которую может подарить футбол", — сказал Галенои.
Первый матч на чемпионате мира сборная Ирана проведет 16 июня — против Новой Зеландии. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.