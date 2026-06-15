Тренер Ирана Галенои о проблемах с визами перед ЧМ-2026: «Рад представлять великую, гордую и сильную иранскую нацию. Мы привыкли извлекать выгоду из трудностей — надеюсь, футбол сблизит страны»

Конечно, у нас были проблемы, и у нас было мало времени на адаптацию, но я знаю, что наши игроки полны решимости соответствовать самым высоким стандартам. Наше планирование не было идеальным. Место нашего расположения менялось дважды. Изначально мы должны были базироваться США, но потом переехали в Мексику. Все, что я хочу сказать об этом — это поблагодарить мексиканцев.