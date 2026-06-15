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Результаты группы F на чемпионате мира по футболу 2026

В группе F на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Нидерландов, Японии, Швеции и Туниса.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы F.

Первый тур.

Нидерланды — Япония — 2:2.

Швеция — Тунис —.

Второй тур.

20 июня. 20:00. Нидерланды — Швеция. Хьюстон21 июня. 07:00. Тунис — Япония. Монтеррей.

Третий тур.

26 июня. 02:00. Япония — Швеция. Даллас26 июня. 02:00. Тунис — Нидерланды. Канзас-Сити.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы F.

Нидерланды — 1 очко.

Япония — 1 очко.

Швеция — 0 очков.

Тунис — 0 очков.