Результаты группы F на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы F.
Первый тур.
Нидерланды — Япония — 2:2.
Швеция — Тунис —.
Второй тур.
20 июня. 20:00. Нидерланды — Швеция. Хьюстон21 июня. 07:00. Тунис — Япония. Монтеррей.
Третий тур.
26 июня. 02:00. Япония — Швеция. Даллас26 июня. 02:00. Тунис — Нидерланды. Канзас-Сити.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы F.
Нидерланды — 1 очко.
Япония — 1 очко.
Швеция — 0 очков.
Тунис — 0 очков.