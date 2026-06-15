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Сборная Португалия отменила тренировку и пресс-конференцию из-за грозы во Флориде

Сборная Португалии была вынуждена отменить все запланированные на день мероприятия из-за погоды во Флориде.

Источник: Спортс‘’

Из-за грозы была отменена тренировка футболистов, а также пресс-конференция с участием полузащитника Матеуша Нунеша.

Вместо занятия на улице игроки сборной провели короткую разминку в спортзале, предоставленном властями Флориды в качестве временного убежища на случай, если безопасность делегации окажется под угрозой.

Как сообщает Maisfutebol, португальские футболисты также планировали освежиться в море рано утром, воспользовавшись свободным временем, но им пришлось вернуться. Встреченные ими по пути люди посоветовали группе не покидать отель.