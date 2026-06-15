Германия лидирует в группе E после 1-го тура ЧМ-2026, опережая Кот-д’Ивуар по разности голов

В стартовых играх Бундестим разгромила Кюрасао (7:1), а ивуарийцы одолели Эквадор (1:0).
Во втором туре 20 июня Германия встретится с Кот-д’Ивуаром, а в ночь на 21-го число Эквадор сыграет с Кюрасао.
Сборная Германии лидирует в группе E после 1-го тура ЧМ-2026, опережая Кот-д’Ивуар по разности забитых и пропущенных голов.
В стартовых играх Бундестим разгромила Кюрасао (7:1), а ивуарийцы одолели Эквадор (1:0).
Во втором туре 20 июня Германия встретится с Кот-д’Ивуаром, а в ночь на 21-го число Эквадор сыграет с Кюрасао.