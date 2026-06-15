Хавбек Швеции Айяри не стал праздновать гол в ворота Туниса. Один из его родителей родом из этой страны

При этом 22-летний игрок «Брайтона» не стал праздновать гол — его родители родом из Туниса и Марокко.
Айяри родился в Швеции, выступал за юношеские сборные страны. За национальную команду дебютировал в январе 2023 года.
Хавбек сборной Швеции Ясин Айяри открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Тунисом (1:0, идет 1-й тайм) на 7-й минуте.
При этом 22-летний игрок «Брайтона» не стал праздновать гол — его родители родом из Туниса и Марокко.
Айяри родился в Швеции, выступал за юношеские сборные страны. За национальную команду дебютировал в январе 2023 года.