ФИФА о задержке вылета сборной Уругвая на матч в Майами: «Вылет задержали из-за ошибки авиакомпании при оформлении разрешений в Мексике. Мы поддерживали контакт со сборной, чтобы минимизировать сбои»

Сообщалось, что чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики, не разрешили приземлиться в США. Для команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие во Флориду произошло на несколько часов позже запланированного времени.