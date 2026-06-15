ФИФА о задержке вылета сборной Уругвая на матч в Майами: «Вылет задержали из-за ошибки авиакомпании при оформлении разрешений в Мексике. Мы поддерживали контакт со сборной, чтобы минимизировать сбои»

Ранее стало известно, что уругвайская команда не смогла вовремя вылететь в США на матч с Саудовской Аравией. Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 16 июня в Майами, США.
Сообщалось, что чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики, не разрешили приземлиться в США. Для команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие во Флориду произошло на несколько часов позже запланированного времени.
В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. По данным журналиста Ромена Молины, Международная футбольная федерация вовремя не запросила для рейса разрешение на вылет в США.
"Из-за ошибки авиакомпании при оформлении разрешений в Мексике вылет сборной Уругвая из Канкуна в Майами был задержан. Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства.
ФИФА поддерживала тесный контакт со сборной Уругвая на протяжении всей задержки и работала совместно с аэропортом и оперативными партнерами, чтобы ускорить процесс и минимизировать сбои в организации поездки команды", — сообщила ФИФА.