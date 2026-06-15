Де ла Фуэнте о ЧМ с 48 сборными: «Здесь много равных команд, были результаты, которых никто не ожидал. Матч с Кабо-Верде — самый важный, ошибка думать, что он легкий»

«Энтузиазм, очень хорошо заметный сейчас. Желание, они очень конкурентоспособные игроки. Они знают, что это звездный момент для них на чемпионате мира. Многие дебютируют. Нет ничего лучше, чем встретить вызов с энтузиазмом и убежденностью. Именно это я в них и отмечаю, и из-за этого еще больше в них уверен. Нам повезло, что мы играем рано. Мы также довольны временем начала матча. Это фантастика для нас», — сказал де ла Фуэнте.