Де ла Фуэнте о ЧМ с 48 сборными: «Здесь много равных команд, были результаты, которых никто не ожидал. Матч с Кабо-Верде — самый важный, ошибка думать, что он легкий»

В нынешнем турнире впервые в истории принимают участие 48 национальных сборных. Сборная Испании сегодня сыграет против Кабо-Верде в 1-м туре ЧМ в 19:00 по московскому времени.
О том, считает ли он этот чемпионат мира более простым.
«Я так не думаю. Мы видим много равных сил в этом соревновании. Были результаты, которых никто не ожидал, и это показывает уровень многих команд, которые не имеют освещения в СМИ, но, безусловно, обладают футбольным талантом. Я считаю, что ближайший вызов, матч против Кабо-Верде, самый важный на чемпионате мира. Именно так мы к нему и подходим. А потом будет следующий. Если кто-то думает, что этот матч будет легким, он ошибается».
О том, что он видит в своих игроках.
«Энтузиазм, очень хорошо заметный сейчас. Желание, они очень конкурентоспособные игроки. Они знают, что это звездный момент для них на чемпионате мира. Многие дебютируют. Нет ничего лучше, чем встретить вызов с энтузиазмом и убежденностью. Именно это я в них и отмечаю, и из-за этого еще больше в них уверен. Нам повезло, что мы играем рано. Мы также довольны временем начала матча. Это фантастика для нас», — сказал де ла Фуэнте.