Игроки Германии и Кюрасо встали в круг, приобняв друг друга после матча. Нмеча сказал: «Во время игры мы были соперниками, а после — христианами и братьями. Мы вместе коротко помолились»

Пока партнеры по команде поздравляли друг друга и благодарили зрителей, на поле образовался небольшой круг из пяти игроков, сообщает Sky Sport. Среди них были несколько футболистов Кюрасао, а также немцы Феликс Нмеча и Джонатан Та. Обняв друг друга за плечи, игроки склонили головы друг к другу.
Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нмеча позднее объяснил произошедшее.
"Во время игры мы были соперниками, а после игры мы все были христианами и братьями.
Мы просто вместе коротко помолились, потому что по-прежнему испытываем большую благодарность", — сказал Нмеча ARD.