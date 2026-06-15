Игроки Германии и Кюрасо встали в круг, приобняв друг друга после матча. Нмеча сказал: «Во время игры мы были соперниками, а после — христианами и братьями. Мы вместе коротко помолились»

Пока партнеры по команде поздравляли друг друга и благодарили зрителей, на поле образовался небольшой круг из пяти игроков, сообщает Sky Sport. Среди них были несколько футболистов Кюрасао, а также немцы Феликс Нмеча и Джонатан Та. Обняв друг друга за плечи, игроки склонили головы друг к другу.