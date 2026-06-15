Вратарь Нидерландов Вербрюгген про 2:2: «Япония не создала много моментов, неприятно пропустить 2 таких гола. Я не смог предотвратить их шансы, это расстраивает»

23-летний голкипер вышел в стартовом составе, несмотря на то, что получил травму бедра в прошлый понедельник во время товарищеского матча против Узбекистана. Это был дебют футболиста «Брайтона» на чемпионате мира.
"Я полностью здоров и чувствую себя хорошо. Я в хорошей форме и сегодня, хотя работы было немного. Однако пропустить два гола таким образом неприятно.
Первый я вообще не видел, а второй — только в самом конце. Это действительно расстраивает.
Как вратарь, ты хочешь проявить себя, когда команда в тебе нуждается. Япония не создала много моментов — за это нашей команде честь и хвала — но я не смог предотвратить те шансы, которые у них были. Жаль, но нужно двигаться дальше", — сказал Вербрюгген после игры.