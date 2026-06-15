Вратарь Нидерландов Вербрюгген про 2:2: «Япония не создала много моментов, неприятно пропустить 2 таких гола. Я не смог предотвратить их шансы, это расстраивает»

Как вратарь, ты хочешь проявить себя, когда команда в тебе нуждается. Япония не создала много моментов — за это нашей команде честь и хвала — но я не смог предотвратить те шансы, которые у них были. Жаль, но нужно двигаться дальше", — сказал Вербрюгген после игры.