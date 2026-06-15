Линекер удивлен невызовом Холла в сборную Англии на ЧМ: «Льюис был единственным, кто смог справиться с Ямалем в этом сезоне»

Мне правда было трудно понять, почему Холла не включили в состав. Он был великолепен в этом сезоне. Тухель говорил о Джеде Спенсе как о втором левом защитнике, но он больше правый, и он говорил о его скорости в том плане, если нам придется противостоять очень быстрому вингеру.