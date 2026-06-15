Линекер удивлен невызовом Холла в сборную Англии на ЧМ: «Льюис был единственным, кто смог справиться с Ямалем в этом сезоне»

"Меня это, конечно, удивило, но это не будет иметь ни малейшего значения, если Англия дойдет до конца и выиграет чемпионат мира, а Тухель скажет, что дело не в выборе самых талантливых игроков, а в формировании команды, и я это прекрасно понимаю.
Мне правда было трудно понять, почему Холла не включили в состав. Он был великолепен в этом сезоне. Тухель говорил о Джеде Спенсе как о втором левом защитнике, но он больше правый, и он говорил о его скорости в том плане, если нам придется противостоять очень быстрому вингеру.
Но среди тех, кого я видел, Холл был единственным, кто смог справиться с Ямалем в этом сезоне. Поэтому это решение меня немного озадачило", — сказал экс-форвард сборной Англии в эфире подкаста The Rest is Football.