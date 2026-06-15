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Линекер удивлен невызовом Холла в сборную Англии на ЧМ: «Льюис был единственным, кто смог справиться с Ямалем в этом сезоне»

Гари Линекер удивлен отсутствием защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.

"Меня это, конечно, удивило, но это не будет иметь ни малейшего значения, если Англия дойдет до конца и выиграет чемпионат мира, а Тухель скажет, что дело не в выборе самых талантливых игроков, а в формировании команды, и я это прекрасно понимаю.

Мне правда было трудно понять, почему Холла не включили в состав. Он был великолепен в этом сезоне. Тухель говорил о Джеде Спенсе как о втором левом защитнике, но он больше правый, и он говорил о его скорости в том плане, если нам придется противостоять очень быстрому вингеру.

Но среди тех, кого я видел, Холл был единственным, кто смог справиться с Ямалем в этом сезоне. Поэтому это решение меня немного озадачило", — сказал экс-форвард сборной Англии в эфире подкаста The Rest is Football.