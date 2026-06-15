Тареми о ЧМ: «Помимо Ирана, у нескольких стран были проблемы с визами и базами. Это напряжение подрывает радость и послание ФИФА, что футбол приносит мир»

Такое напряжение подрывает всю радость и подрывает послание ФИФА и нашего народа, которое заключается в том, что футбол приносит мир. Именно так я это чувствовал. На этом чемпионате мира могла атмосфера могла бы быть лучше, но я надеюсь, что в будущем она улучшится для всех фанатов, независимо от того, за кого они болеют", — заявил Тареми.