Тареми о ЧМ: «Помимо Ирана, у нескольких стран были проблемы с визами и базами. Это напряжение подрывает радость и послание ФИФА, что футбол приносит мир»

Ранее некоторым членам иранской делегации отказали во въезде в США на фоне вооруженного конфликта между странами. Основная база команды была перенесена из Америки в Мексики.
"Я почувствовал напряжение, как только приехал. Очевидно, у меня нет тех же прекрасных впечатлений [что были на прошлых чемпионатах мира]. Мы говорим о мире, радости, но, конечно, у нас нет того же опыта.
Я знаю, что это касалось не только нас, у нескольких стран были проблемы с визами и изменениями в тренировочных лагерях. Так что, конечно, у нас были проблемы, но даже до нашего приезда люди не испытывали того же чувства предвкушения чемпионата мира.
Такое напряжение подрывает всю радость и подрывает послание ФИФА и нашего народа, которое заключается в том, что футбол приносит мир. Именно так я это чувствовал. На этом чемпионате мира могла атмосфера могла бы быть лучше, но я надеюсь, что в будущем она улучшится для всех фанатов, независимо от того, за кого они болеют", — заявил Тареми.