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Швеция лидирует с 3 очками в группе F после 1-го тура ЧМ-2026. У Японии и Нидерландов по 1 баллу

Сборная Швеции лидирует с 3 очками в группе F после 1-го тура ЧМ-2026.

В стартовых играх скандинавы разгромили Тунис (5:1), а Нидерланды и Япония не выявили победителя (2:2).

Во втором туре 20 июня Швеция сыграет с Нидерландами. а утром 21-го числа Япония встретится с Тунисом.

Таблицы ЧМ-2026.