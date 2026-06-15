Швеция лидирует с 3 очками в группе F после 1-го тура ЧМ-2026. У Японии и Нидерландов по 1 баллу

В стартовых играх скандинавы разгромили Тунис (5:1), а Нидерланды и Япония не выявили победителя (2:2).
Во втором туре 20 июня Швеция сыграет с Нидерландами. а утром 21-го числа Япония встретится с Тунисом.
Таблицы ЧМ-2026.
Сборная Швеции лидирует с 3 очками в группе F после 1-го тура ЧМ-2026.
В стартовых играх скандинавы разгромили Тунис (5:1), а Нидерланды и Япония не выявили победителя (2:2).
Во втором туре 20 июня Швеция сыграет с Нидерландами. а утром 21-го числа Япония встретится с Тунисом.
Таблицы ЧМ-2026.