Гол Сванберга Тунису отменили из-за офсайда, но засчитали после ВАР — Исак, коснувшийся мяча перед этим, был в правильном положении

Шведы обыграли сборную Туниса (5:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
На 84-й минуте шведская команда забила вскоре после стандарта. Форвард Александер Исак приподнял ногу и тем самым направил мяч в сторону одиннадцатиметровой отметки. Полузащитник Маттас Сванберг вбил его в сетку.
Главный судья встречи Яэль Фалькон отменил гол из-за офсайда у Сванберга. Однако проверка ВАР показала, что Исак был в правильном положении в момент своего касания мяча.
Таким образом, несмотря на недовольство футболистов Туниса, споривших с судьей, гол был засчитан.
Изображение: скриншот из трансляции матча.