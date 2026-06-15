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Гол Сванберга Тунису отменили из-за офсайда, но засчитали после ВАР — Исак, коснувшийся мяча перед этим, был в правильном положении

Сборной Швеции засчитали гол, изначально отменный из-за офсайда.

Шведы обыграли сборную Туниса (5:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

На 84-й минуте шведская команда забила вскоре после стандарта. Форвард Александер Исак приподнял ногу и тем самым направил мяч в сторону одиннадцатиметровой отметки. Полузащитник Маттас Сванберг вбил его в сетку.

Главный судья встречи Яэль Фалькон отменил гол из-за офсайда у Сванберга. Однако проверка ВАР показала, что Исак был в правильном положении в момент своего касания мяча.

Таким образом, несмотря на недовольство футболистов Туниса, споривших с судьей, гол был засчитан.

Изображение: скриншот из трансляции матча.