У Дьокереша 1+1 в матче с Тунисом. Форвард Швеции забил на 59-й минуте и отдал ассист на гол Исака на 30-й

Шведы разгромили сборную Туниса (5:1) в 1-м туре чемпионата мира.
Футболист «Арсенала» забил на 59-й минуте, а также отдал пас на гол Александера Исака на 30-й минуте встречи.
Со статистикой 28-летнего Дьокереша можно ознакомиться здесь.
Форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш сделал два результативных действия в первом матче на ЧМ-2026.
Шведы разгромили сборную Туниса (5:1) в 1-м туре чемпионата мира.
Футболист «Арсенала» забил на 59-й минуте, а также отдал пас на гол Александера Исака на 30-й минуте встречи.
Со статистикой 28-летнего Дьокереша можно ознакомиться здесь.