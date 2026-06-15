Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.00
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2

У Дьокереша 1+1 в матче с Тунисом. Форвард Швеции забил на 59-й минуте и отдал ассист на гол Исака на 30-й

Форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш сделал два результативных действия в первом матче на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Шведы разгромили сборную Туниса (5:1) в 1-м туре чемпионата мира.

Футболист «Арсенала» забил на 59-й минуте, а также отдал пас на гол Александера Исака на 30-й минуте встречи.

Со статистикой 28-летнего Дьокереша можно ознакомиться здесь.