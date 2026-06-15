Бельгия — Египет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс" проводет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Бельгии сыграет против команды Египта в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс" проводет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.