Испания — Кабо-Верде. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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Сборная Испании сыграет против команды Кабо-Верде в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.