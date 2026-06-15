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Тареми перед 1-м матчем Ирана: «Никто не задал вопросы о футболе, для политических пресс-конференций нужно ехать в другие города. Мы уважаем Новую Зеландию и хотим красивой игры»

Капитан сборной Ирана Тареми обратил внимание на то, что на пресс-конференции ему задавали вопросы о политике, а не о матче с Новой Зеландией.

Источник: Спортс‘’

Иран и Новая Зеландия 16 июня сыграют в 1-м туре ЧМ-2026. Игра пройдет в США в 04:00 по московскому времени.

"Никто не задавал вопросов, связанных с футболом. Завтра мы играем против отличной новозеландской команды, и я очень надеюсь, что это будет хорошая игра.

Что касается политики, то для политических пресс-конференций [журналистам] нужно ехать в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы игра была хорошей.

Мы позаботимся о том, чтобы показать красивую игру для всех зрителей, и я надеюсь, что Новая Зеландия будет придерживаться того же подхода. Я с нетерпением жду завтрашнего дня", — сказал Тареми.

Тареми о ЧМ: «Помимо Ирана, у нескольких стран были проблемы с визами и базами. Это напряжение подрывает радость и послание ФИФА, что футбол приносит мир».