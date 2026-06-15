Тареми перед 1-м матчем Ирана: «Никто не задал вопросы о футболе, для политических пресс-конференций нужно ехать в другие города. Мы уважаем Новую Зеландию и хотим красивой игры»

Иран и Новая Зеландия 16 июня сыграют в 1-м туре ЧМ-2026. Игра пройдет в США в 04:00 по московскому времени.
"Никто не задавал вопросов, связанных с футболом. Завтра мы играем против отличной новозеландской команды, и я очень надеюсь, что это будет хорошая игра.
Что касается политики, то для политических пресс-конференций [журналистам] нужно ехать в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы игра была хорошей.
Мы позаботимся о том, чтобы показать красивую игру для всех зрителей, и я надеюсь, что Новая Зеландия будет придерживаться того же подхода. Я с нетерпением жду завтрашнего дня", — сказал Тареми.
Тареми о ЧМ: «Помимо Ирана, у нескольких стран были проблемы с визами и базами. Это напряжение подрывает радость и послание ФИФА, что футбол приносит мир».