Хендерсон о критике Беллингема: «СМИ пишут много неправды, он важный игрок для Англии, все его любят. Джуд оказывает огромное влияние на команду, помогает новичкам»

"Я помню, как шесть лет назад поздравлял его с дебютом за сборную, и то, как сильно он вырос как игрок и как личность с тех пор, просто невероятно.
У меня сложилось хорошее впечатление, когда я впервые увидел его игру и тренировки, и то, каким он был. Он достиг этого в таком молодом возрасте — я думаю, все забывают, насколько он молод, даже я иногда.
Честно говоря, я не могу выразить, насколько высоко я его ценю. Я знаю, что в СМИ много всего пишут, но мне иногда трудно это читать, потому что я просто знаю, какое огромное влияние он оказывает на эту команду, какой он хороший партнер по команде вне поля.
Он дает нам что-то действительно особенное. Он действительно является «фактором X» в нашей команде. У него были важные моменты в карьере, он игрок, который умеет показывать себя в важных матчах. У него есть опыт участия в турнирах. Он — очень важный игрок для нас на чемпионате мира.
Если вы спросите любого игрока команды, он скажет вам, какой он хороший товарищ, как хорошо он тренируется.
Я знаю, что он молод, но он также помогает молодым игрокам, новичкам, которые приходят в команду. Никто не видит, как он вел себя на предтренировочном сборе с Рио [Нгумоа], Джошем Кингом, Алексом Скоттом, Итаном [Нванери]. Все они равняются на него, и он поздравлял Рио с дебютом за сборную, что дает некоторое представление о том, какой он за кулисами.
Я думаю, что многое из того, что пишут в СМИ, не совсем правда, если честно, многое из этого на самом деле неправда. Мы знаем, на что он способен, и мы все в команде любим его, и я думаю, это главное", — сказал Хендерсон.