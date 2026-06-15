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Хендерсон о критике Беллингема: «СМИ пишут много неправды, он важный игрок для Англии, все его любят. Джуд оказывает огромное влияние на команду, помогает новичкам»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что не понимает критики СМИ в адрес Джуда Беллингема.

Источник: Спортс‘’

"Я помню, как шесть лет назад поздравлял его с дебютом за сборную, и то, как сильно он вырос как игрок и как личность с тех пор, просто невероятно.

У меня сложилось хорошее впечатление, когда я впервые увидел его игру и тренировки, и то, каким он был. Он достиг этого в таком молодом возрасте — я думаю, все забывают, насколько он молод, даже я иногда.

Честно говоря, я не могу выразить, насколько высоко я его ценю. Я знаю, что в СМИ много всего пишут, но мне иногда трудно это читать, потому что я просто знаю, какое огромное влияние он оказывает на эту команду, какой он хороший партнер по команде вне поля.

Он дает нам что-то действительно особенное. Он действительно является «фактором X» в нашей команде. У него были важные моменты в карьере, он игрок, который умеет показывать себя в важных матчах. У него есть опыт участия в турнирах. Он — очень важный игрок для нас на чемпионате мира.

Если вы спросите любого игрока команды, он скажет вам, какой он хороший товарищ, как хорошо он тренируется.

Я знаю, что он молод, но он также помогает молодым игрокам, новичкам, которые приходят в команду. Никто не видит, как он вел себя на предтренировочном сборе с Рио [Нгумоа], Джошем Кингом, Алексом Скоттом, Итаном [Нванери]. Все они равняются на него, и он поздравлял Рио с дебютом за сборную, что дает некоторое представление о том, какой он за кулисами.

Я думаю, что многое из того, что пишут в СМИ, не совсем правда, если честно, многое из этого на самом деле неправда. Мы знаем, на что он способен, и мы все в команде любим его, и я думаю, это главное", — сказал Хендерсон.