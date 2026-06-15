Хендерсон о критике Беллингема: «СМИ пишут много неправды, он важный игрок для Англии, все его любят. Джуд оказывает огромное влияние на команду, помогает новичкам»

Я знаю, что он молод, но он также помогает молодым игрокам, новичкам, которые приходят в команду. Никто не видит, как он вел себя на предтренировочном сборе с Рио [Нгумоа], Джошем Кингом, Алексом Скоттом, Итаном [Нванери]. Все они равняются на него, и он поздравлял Рио с дебютом за сборную, что дает некоторое представление о том, какой он за кулисами.