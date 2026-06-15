Де ла Фуэнте об Испании на ЧМ: «Статус фаворита ничего не гарантирует. Это турнир с наибольшим количеством фаворитов»

«Термин “фаворит” — это литературный прием. Что значит быть фаворитом? Это признание послужного списка, который ставит вас в один ряд с претендентами. Их может быть много, но побеждает только один. Чемпионом может стать и тот, кто не является фаворитом.
Я ценю это из-за признания и незаурядного послужного списка игроков. Я слышал, как Анчелотти говорил о таких ситуациях. Статус фаворита ничего не гарантирует. Это чемпионат мира с наибольшим количеством фаворитов.
Подходим к нему с огромной долей скромности, зная, что трудно выиграть любой матч. А теперь представьте, насколько сложно выиграть чемпионат мира", — сказал де ла Фуэнте.
Сегодня Испания проведет стартовый матч ЧМ с Кабо-Верде.