Клопп извинился перед Нагельсманном за слова про состав Германии: «Я все еще идиот, хотя мне скоро исполнится 59. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали»

Ранее Клопп и Томас Мюллер, работающие на ЧМ-2026 в качестве экспертов, предложили главному тренеру сборной Германии убрать из стартового состава Джамала Мусиалу и заменить его на Дениза Ундава. Клопп также заявил: «К счастью, Юлиан Нагельсманн все еще выбирает состав».
Юлиан отреагировал на эти слова: «Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят».
После победы Германии над Кюрасао (7:1) Нагельсманн дал интервью у поля команде Magenta TV, и Клопп принес ему извинения.
"Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам ещё нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды; мы абсолютно на вашей стороне.
Я уже нашел самое ненавистное слово года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу.
Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Не произойдет ничего такого, что может быть направлено на срыв процесса", — сказал Клопп.
Отмечается, что после этого Нагельсманн рассмеялся и в конце интервью обменялся рукопожатиями с Клоппом и Мюллером.