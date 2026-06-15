Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2

Клопп извинился перед Нагельсманном за слова про состав Германии: «Я все еще идиот, хотя мне скоро исполнится 59. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился перед Юлианном Нагельсманном.

Источник: Спортс‘’

Ранее Клопп и Томас Мюллер, работающие на ЧМ-2026 в качестве экспертов, предложили главному тренеру сборной Германии убрать из стартового состава Джамала Мусиалу и заменить его на Дениза Ундава. Клопп также заявил: «К счастью, Юлиан Нагельсманн все еще выбирает состав».

Юлиан отреагировал на эти слова: «Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят».

После победы Германии над Кюрасао (7:1) Нагельсманн дал интервью у поля команде Magenta TV, и Клопп принес ему извинения.

"Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам ещё нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды; мы абсолютно на вашей стороне.

Я уже нашел самое ненавистное слово года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу.

Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Не произойдет ничего такого, что может быть направлено на срыв процесса", — сказал Клопп.

Отмечается, что после этого Нагельсманн рассмеялся и в конце интервью обменялся рукопожатиями с Клоппом и Мюллером.