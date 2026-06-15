Президент «Оренбурга» о Кокорине: «В переговоры мы не вступали. Александр не вписывается в концепцию команды, хотя он отличный игрок»

Ранее в пресс‑службе клуба пошутили по поводу возможности подписания контрактов с Кокориным, Артемом Дзюбой и Каземиро: «Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК».