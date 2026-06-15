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Президент «Оренбурга» о Кокорине: «В переговоры мы не вступали. Александр не вписывается в концепцию команды, хотя он отличный игрок»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о возможном трансфере Александра Кокорина.

Источник: Спортс‘’

Ранее в пресс‑службе клуба пошутили по поводу возможности подписания контрактов с Кокориным, Артемом Дзюбой и Каземиро: «Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК».

"Это, скорее, были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали.

Кокорин — отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается", — сказал Волженкин.

35-летний Кокорин летом покинул «Арис», за который выступал с 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел за кипрский клуб 23 матча во всех турнирах и забил один гол.