Президент «Оренбурга» о Кокорине: «В переговоры мы не вступали. Александр не вписывается в концепцию команды, хотя он отличный игрок»

Ранее в пресс‑службе клуба пошутили по поводу возможности подписания контрактов с Кокориным, Артемом Дзюбой и Каземиро: «Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК».
"Это, скорее, были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали.
Кокорин — отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается", — сказал Волженкин.
35-летний Кокорин летом покинул «Арис», за который выступал с 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел за кипрский клуб 23 матча во всех турнирах и забил один гол.