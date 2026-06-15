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Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-футболиста «Спартака» Прудникова

Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-игрока «Спартака» Прудникова.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мировой судья района Раменки в Москве лишил водительских прав бывшего сотрудника подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко — участника ДТП с автомобилем экс-футболиста «Спартака», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Назначить Кузьменко наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок два года», — решил суд.

На Кузьменко был составлен протокол по статье КоАП о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Вину мужчина признал, пояснив суду, что накануне ДТП был с родственником на рыбалке, последний поранился и на следующий день чувствовал себя неважно. В ходе прогулки ему поплохело, тогда Кузьменко, с его слов, усадил родственника в машину и поспешил в больницу. Авария произошла через несколько сотен метров на перекрестке, так как Кузьменко перепутал педали на автомобиле Porsche Cayenne E-Hybrid.

«Я был в шоковом состоянии, ударился, еще набежала куча людей, журналисты. Когда сотрудники ГАИ сказали, что надо пройти медосвидетельствование, я отказался, так как была суматоха… После того как все разъехались я сказал, что готов пройти. Мы проехали с сотрудниками ГАИ, но в отделении мне только дали какой-то протокол… Вину я признаю. Сейчас я осознаю, что сделал неправильно», — заявил суду Кузьменко.

Из озвученных в ходе процесса материалов следует, что у мужчины на месте ДТП был признак опьянения — запах алкоголя изо рта. Там же было указано, что за последний год он совершил 24 правонарушения, связанных с ПДД.

В конце мая автомобиль бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию. Инцидент произошел недалеко от стадиона «Лужники» в день финала Кубка России, в котором играли «Спартак» и ФК «Краснодар». По данным столичного главка МВД РФ, пострадал один человек.

Ритейлер Х5 после этого уволил участника ДТП — управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко. Во время суда он заявил, что в настоящий момент нигде не работает.