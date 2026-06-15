Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-футболиста «Спартака» Прудникова

«Я был в шоковом состоянии, ударился, еще набежала куча людей, журналисты. Когда сотрудники ГАИ сказали, что надо пройти медосвидетельствование, я отказался, так как была суматоха… После того как все разъехались я сказал, что готов пройти. Мы проехали с сотрудниками ГАИ, но в отделении мне только дали какой-то протокол… Вину я признаю. Сейчас я осознаю, что сделал неправильно», — заявил суду Кузьменко.