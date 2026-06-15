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Лавесси о Месси: «У него есть стабильность и жажда успеха, чего нет у остальных. Вот почему у него есть “Золотой мяч”, и почему люди говорят, что он лучший в истории»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси поделился мыслями на предмет участия Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Месси считают лучшим в истории. Тогда какие стандарты вы устанавливаете для других? Сравнивать его невозможно.

Пока он хочет играть, он будет продолжать приносить пользу, даже немного отходя назад и играя в качестве опорного полузащитника, делая передачи. И он будет забивать голы, если захочет.

Думаю, все дело в его голове, в том, насколько далеко он хочет зайти. Дело в том, что он хочет выиграть все, за что играет. Просто он такой.

Вот почему у него есть «Золотой мяч», и почему люди говорят, что он лучший в истории. У него есть стабильность и жажда успеха, чего нет у остальных", — заявил Эсекиэль Лавесси.