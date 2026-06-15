Тренер Кабо-Верде Бубишта про 0:0 с Испанией: «Футбол выровнялся, организованность позволяет конкурировать с лучшими. Мы отлично оборонялись, мы стойкие»

Слезы Возиньи были от переполнявших его эмоций. Это плод очень долгой и тяжелой работы. Мы отлично оборонялись. Возинья с нами уже много лет, но я не люблю выделять отдельных игроков. Он был спокоен, потому что остальные игроки перед ним хорошо работали.