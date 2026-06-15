Тренер Кабо-Верде Бубишта про 0:0 с Испанией: «Футбол выровнялся, организованность позволяет конкурировать с лучшими. Мы отлично оборонялись, мы стойкие»

"Это значит все для моей страны. Мы хотели, чтобы мир увидел, как играет наша сборная. Мы стойкие.
Слезы Возиньи были от переполнявших его эмоций. Это плод очень долгой и тяжелой работы. Мы отлично оборонялись. Возинья с нами уже много лет, но я не люблю выделять отдельных игроков. Он был спокоен, потому что остальные игроки перед ним хорошо работали.
Нужно поздравить команды, которые считаются более слабыми. Они работают очень хорошо. Футбол сейчас сильно выровнялся. Организованность позволяет конкурировать с лучшими. Испания владела мячом, но это не значит, что она контролировала матч. Нам хотелось бы атаковать больше, как это было в концовке игры.
Сборная Испании — фантастическая команда. Мы можем только гордиться тем, что сделали в своем первом матче на чемпионате мира.
Мы не теряем голову. Уругвай — жесткая команда, но мы всегда верим в свой стиль игры. У нас три очень сложных матча, но мы смелые.
Ничья с такой командой, как Испания, дает нам еще больше стабильности и уверенности. Мы знаем, что можем конкурировать на этом уровне, с такими соперниками. Именно это мы и хотели доказать", — отметил Бубишта.