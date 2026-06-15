Скалони перед матчем с Алжиром: «Первая игра важна, но на ней все не заканчивается. Аргентина не лучше и не хуже других, мы уверены в себе и в хорошей форме»

[Я чувствую себя так же], как и в первый день, когда я возглавил команду. Ничего не изменилось ни из-за критики, с которой я столкнулся, ни из-за победы, и теперь мы вновь начинаем выступление на чемпионате мира. Баланс — самое подходящее слово. Мы делаем все, что в наших силах, ради сборной Аргентины и нашей страны. Мы всегда были спокойны. Я тоже это чувствую. Опыт дает спокойствие, но преданность делу остается прежней. Мы не лучше и не хуже других", — сказал Скалони.