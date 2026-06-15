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Скалони перед матчем с Алжиром: «Первая игра важна, но на ней все не заканчивается. Аргентина не лучше и не хуже других, мы уверены в себе и в хорошей форме»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что чувствует себя спокойно перед первым матчем на ЧМ-2026.

В среду, 17 июня, Аргентина сыграет против Алжира в первом матче группового этапа.

"По опыту последнего чемпионата мира мы уже знаем, что первый матч не имеет решающего значения, хотя он и важен. Мы уверены, что все не заканчивается на первой игре. Нам предстоит сыграть против хорошей команды с отличным составом. Мы уверены в себе и подходим к матчу в хорошей форме.

[Я чувствую себя так же], как и в первый день, когда я возглавил команду. Ничего не изменилось ни из-за критики, с которой я столкнулся, ни из-за победы, и теперь мы вновь начинаем выступление на чемпионате мира. Баланс — самое подходящее слово. Мы делаем все, что в наших силах, ради сборной Аргентины и нашей страны. Мы всегда были спокойны. Я тоже это чувствую. Опыт дает спокойствие, но преданность делу остается прежней. Мы не лучше и не хуже других", — сказал Скалони.