Агбонлахор считает, что у Англии не будет проблем с Хорватией: «Модричу 40 лет, и у них нет игроков вроде Рэшфорда и Гордона, делающих рывки за спину защитникам»

"Я не шучу, он фантастический футболист, но проблем с ним быть не должно. Никаких проблем быть не должно.
Я видел его на предыдущем турнире, и он уже не может бегать по всему полю в таком возрасте. То, что он до сих пор играет, поразительно, но полузащите сборной Англии нет причин бояться Модрича. Райс, Беллингем, Андерсон — у него не должно быть времени [на принятие решений], когда у тебя игроки в таком возрасте.
Ничего плохого про Модрича сказать не хочу, он фантастический игрок. В его лучшие годы ты пытался его прессинговать — а он уже отдавал пас, получал ответный, играл внешней стороной правой бутсы, забивал. Великолепный игрок.
Но давайте будем честны: переживать из-за Модрича не стоит. Ему 40 лет! У Хорватии нет игроков, которые могут быстро убегать за спину защитников. Если бы с Модричем играли [Маркус] Рэшфорд и [Энтони] Гордон, делающие рывки, тогда я бы сказал: окей, он еще способен отдать им пас. Но у них нет такого состава«, — заявил экс-форвард “Астон Виллы” в эфире Talksport.