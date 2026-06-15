Агбонлахор считает, что у Англии не будет проблем с Хорватией: «Модричу 40 лет, и у них нет игроков вроде Рэшфорда и Гордона, делающих рывки за спину защитникам»

Я видел его на предыдущем турнире, и он уже не может бегать по всему полю в таком возрасте. То, что он до сих пор играет, поразительно, но полузащите сборной Англии нет причин бояться Модрича. Райс, Беллингем, Андерсон — у него не должно быть времени [на принятие решений], когда у тебя игроки в таком возрасте.