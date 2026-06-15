Вальверде, Дарвин и Аль-Досари — в старте на матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Игра между ними начнется в 01:00 по московскому времени.
За саудовскую команду сыграют:
— вратарь: Мохаммед Аль-Овайс;
— защита: Абдулела Аль-Амри, Хассан Томбакти, Сауд Абдельхамид, Мотеб Аль-Харби, Мохаммед Абу Аль-Шамат;
— полузащита: Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Канно;
— атака: Фирас Аль-Бурайкан, Салем Аль-Досари.
В состав Уругвая вошли:
— вратарь: Фернандо Муслера;
— защита: Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Гильермо Варела, Матиас Винья;
— полузащита: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо;
— атака: Дарвин Нуньес, Федерико Виньяс.