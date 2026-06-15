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Вальверде, Дарвин и Аль-Досари — в старте на матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая представили стартовые составы на матч ЧМ-2026.

Игра между ними начнется в 01:00 по московскому времени.

За саудовскую команду сыграют:

— вратарь: Мохаммед Аль-Овайс;

— защита: Абдулела Аль-Амри, Хассан Томбакти, Сауд Абдельхамид, Мотеб Аль-Харби, Мохаммед Абу Аль-Шамат;

— полузащита: Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Канно;

— атака: Фирас Аль-Бурайкан, Салем Аль-Досари.

В состав Уругвая вошли:

— вратарь: Фернандо Муслера;

— защита: Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Гильермо Варела, Матиас Винья;

— полузащита: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо;

— атака: Дарвин Нуньес, Федерико Виньяс.