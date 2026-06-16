Ашур признан лучшим игроком матча Бельгия — Египет на ЧМ. Хавбек забил на 19-й минуте

28-летний футболист открыл счет на 19-й минуте встречи после передачи Мохамеда Салаха. Матч завершился со счетом 1:1.
Ашур выступает за «Аль-Ахли» из Каира. Сегодняшняя игра стала для него дебютной на чемпионатах мира.
Лучшим футболистом матча Бельгия — Египет на ЧМ-2026 стал полузащитник египтян Эмам Ашур.
28-летний футболист открыл счет на 19-й минуте встречи после передачи Мохамеда Салаха. Матч завершился со счетом 1:1.
Ашур выступает за «Аль-Ахли» из Каира. Сегодняшняя игра стала для него дебютной на чемпионатах мира.