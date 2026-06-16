«Барса» получит не менее 1,35 млн евро солидарных выплат от ФИФА за трансфер Кукурельи из «Челси» в «Реал» (Mundo Deportivo)

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» имеет право на солидарные выплаты за обучение Кукурельи, поскольку защитник является воспитанником каталонского клуба. Согласно механизму солидарности ФИФА, 5% от суммы трансфера пропорционально распределяются между всеми клубами, в системе которых игрок находился в возрасте от 12 до 23 лет. В возрасте от 12 до 15 лет этот процент составляет 0,25% от суммы трансфера в год, а с 16 до 23 лет он увеличивается до 0,5%.