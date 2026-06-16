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Дешам об отсутствии Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Сенегалом: «Из-за жары я делаю все, чтобы защитить игроков. Килиан популярен во всем мире, но это не значит, что он не часть г

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил погодными условиями отсутствие Килиана Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Сенегалом.

Первый матч Франции на групповом этапе ЧМ-2026 пройдет во вторник, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Килиан известен во всем мире, в том числе и здесь, в США. Моя главная задача — защитить своих игроков. Утром я говорил с тремя игроками. У нас будет две поездки продолжительностью по часу. Я бы хотел защитить и Нголо [Канте], но z знаю, что он встает очень рано. Из-за сильной жары я делаю все возможное, чтобы защитить своих игроков.

Килиана обожают во всем мире. Его популярность глобальна, и он живет с этим, но это не значит, что он не является частью коллектива, учитывая его статус капитана", — сказал Дешам.