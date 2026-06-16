Дешам об отсутствии Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Сенегалом: «Из-за жары я делаю все, чтобы защитить игроков. Килиан популярен во всем мире, но это не значит, что он не часть г

"Килиан известен во всем мире, в том числе и здесь, в США. Моя главная задача — защитить своих игроков. Утром я говорил с тремя игроками. У нас будет две поездки продолжительностью по часу. Я бы хотел защитить и Нголо [Канте], но z знаю, что он встает очень рано. Из-за сильной жары я делаю все возможное, чтобы защитить своих игроков.