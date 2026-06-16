Лебеф о снижении результативности Мбаппе: «Голы начнут залетать, но беспокоит неспособность Килиана менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча»

Но что меня действительно беспокоит, так это его неспособность менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча, пытаться помогать партнерам. Вот это меня беспокоит. Да, когда у него мяч, он делает что хочет, он немного эгоистичен — но он центрфорвард. Я в свое время знал немало центрфорвардов — таких, которые были довольны даже в случае поражения со счетом 2:4, потому что они забили два гола, и которым была безразлична победа со счетом 4:0, потому что они не смогли отличиться. Таких нападающих тысячи, им и нужно быть эгоистами.