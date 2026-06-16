Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Саудовская Аравия
0
:
Уругвай
0
Все коэффициенты
П1
7.03
X
2.90
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2

Лебеф о снижении результативности Мбаппе: «Голы начнут залетать, но беспокоит неспособность Килиана менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча»

Франк Лебеф не переживает насчет снижения результативности Килиана Мбаппе к концу сезона.

Источник: Спортс‘’

"Это меня не беспокоит. В какой-то момент мяч начнет залетать в сетку, и будут матчи, против Ирака например, где у него, возможно, будет больше возможностей забить, вернуть уверенность и снова оказаться в центре внимания.

Но что меня действительно беспокоит, так это его неспособность менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча, пытаться помогать партнерам. Вот это меня беспокоит. Да, когда у него мяч, он делает что хочет, он немного эгоистичен — но он центрфорвард. Я в свое время знал немало центрфорвардов — таких, которые были довольны даже в случае поражения со счетом 2:4, потому что они забили два гола, и которым была безразлична победа со счетом 4:0, потому что они не смогли отличиться. Таких нападающих тысячи, им и нужно быть эгоистами.

Поэтому я надеюсь, что он найдет решение. Ему будут помогать, потому что я искренне считаю, что Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле будут создавать ему моменты, даже Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте или Ману Коне будут работать на него. Так что моменты у него будут, и невозможно представить, что в какой-то момент у него не начнет получаться, — сказал экс-защитник сборной Франции.