Лебеф о снижении результативности Мбаппе: «Голы начнут залетать, но беспокоит неспособность Килиана менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча»

"Это меня не беспокоит. В какой-то момент мяч начнет залетать в сетку, и будут матчи, против Ирака например, где у него, возможно, будет больше возможностей забить, вернуть уверенность и снова оказаться в центре внимания.
Но что меня действительно беспокоит, так это его неспособность менять свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча, пытаться помогать партнерам. Вот это меня беспокоит. Да, когда у него мяч, он делает что хочет, он немного эгоистичен — но он центрфорвард. Я в свое время знал немало центрфорвардов — таких, которые были довольны даже в случае поражения со счетом 2:4, потому что они забили два гола, и которым была безразлична победа со счетом 4:0, потому что они не смогли отличиться. Таких нападающих тысячи, им и нужно быть эгоистами.
Поэтому я надеюсь, что он найдет решение. Ему будут помогать, потому что я искренне считаю, что Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле будут создавать ему моменты, даже Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте или Ману Коне будут работать на него. Так что моменты у него будут, и невозможно представить, что в какой-то момент у него не начнет получаться, — сказал экс-защитник сборной Франции.