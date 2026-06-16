Видеоассистент ЧМ-2026 Эванс про жест White Power*: «Это непроизвольное подергивание — на других кадрах я делаю так же, держа ручку. Я не показывал знаков намеренно»

Сообщения, появившиеся после этого инцидента, просто не соответствуют тому, кем я являюсь. Я понимаю, как был истолкован этот жест, и сожалею об этом, но хочу четко и категорично заявить, что я не осознавал и не использовал предполагаемый жест намеренно.