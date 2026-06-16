Тренер Египта Хассан после 1:1 с Бельгией: «Горжусь своими игроками, хоть мы и потеряли очки. Мы были близки к победе и должны были бить пенальти»

"Я горжусь своими игроками, даже если сегодня мы потеряли очки. Я доволен тем, как игроки воплощают тактические идеи, над которыми я работал последние два года. Я всегда говорил им, что мы должны играть в другой футбол, и что мы можем играть против любой команды.