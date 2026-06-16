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У ФИФА нет претензий к арбитру ЧМ Эвансу, обвиненному в демонстрации жеста White Power*: «Дисциплинарный комитет не нашел доказательств нарушений»

ФИФА подтвердила, что не имеет претензий к австралийскому арбитру ЧМ-2026 Шону Эвансу, обвиненному в демонстрации жеста White Power* («белой силы» с англ.) во время матча Германии и Кюрасао (7:1).

Источник: Спортс‘’

В момент, когда камеры трансляции матча переключились на комнату ВАР, видеоассистент, вероятно, показал жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты. Традиционно этот жест воспринимался как означающий «ОК», однако в последние годы он используется как символ «белой силы»: три оставшихся пальца образуют букву W (White — белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power — сила).

Брентон Таррант, сторонник превосходства белой расы из Австралии, показал символ White Power* во время судебного заседания в 2019 году после ареста за убийство 50 человек в результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии.

Впоследствии Эванс заявил, что продемонстрировал жест непреднамеренно: «Это непроизвольное подергивание — на других кадрах я делаю так же, держа ручку».

«Независимый дисциплинарный комитет ФИФА может подтвердить, что после рассмотрения вопроса, связанного с видеоассистентом Шоном Эвансом, не нашел доказательств нарушений Дисциплинарного кодекса ФИФА. Дисциплинарный комитет также принял к сведению заявление мистера Эванса», — говорится в заявлении комитета.

*Движение White Power признано в России террористическим, его деятельность запрещена.