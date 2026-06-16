У ФИФА нет претензий к арбитру ЧМ Эвансу, обвиненному в демонстрации жеста White Power*: «Дисциплинарный комитет не нашел доказательств нарушений»

В момент, когда камеры трансляции матча переключились на комнату ВАР, видеоассистент, вероятно, показал жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты. Традиционно этот жест воспринимался как означающий «ОК», однако в последние годы он используется как символ «белой силы»: три оставшихся пальца образуют букву W (White — белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power — сила).