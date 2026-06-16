Очоа завершит карьеру после ЧМ-2026: «Мое время в сборной подходит к концу, и я больше не вижу причин играть. Ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой»

Поскольку мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть. Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой, и горжусь тем, что пережил этот опыт", — не сдерживая слез, сказал Очоа в выпуске Letters That Unite на ютуб-канале ФИФА.