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ФБР в Атланте изъяло 21 дрон, летавший в зоне мероприятий ЧМ-2026, и выявило оператора — мексиканского нелегала, дважды выдворенного из США и судимого за распространение наркотиков

Подразделение ФБР в Атланте поймало мигранта из Мексики, запускавшего беспилотный летательный аппарат над фан-зоной ЧМ-2026.

Согласно заявлению федерального прокурора Теодора Херцберга и материалам уголовного дела, 12 июня федеральные агенты заметили, что Лоренсо Рохас-Мартинес управлял дроном в зоне с ограничением полетов в районе Олимпийского парка столетия. Он стоял на ближайшей парковке и вел видеосъемку мероприятия, посвященного чемпионату мира.

После запроса документов и проверки водительского удостоверения агенты установили, что мужчина незаконно находится на территории США — дважды его уже выдворяли. У него также имеется судимость за распространение наркотиков, в отношении него выдвигались и другие обвинения.

«Несанкционированные полеты дронов в закрытом воздушном пространстве представляют серьезную угрозу общественной безопасности, особенно во время крупных международных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу. Предпринятые действия отражают скоординированные усилия наших федеральных и местных партнеров по выявлению, пресечению и сдерживанию незаконной деятельности, которая может подвергнуть опасности зрителей, спортсменов и сотрудников экстренных служб», — сообщил прокурор.

Специальный агент Марло Грэм, возглавляющая отделение ФБР в Атланте, сообщила, что дрон Рохаса-Мартинеса — один из 21 беспилотника, изъятых в последнее время: «Пока эти операторы подвергают риску население, наши наземные группы перехвата продолжают выявлять их, изымать дроны и добиваться судебного преследования тех, кто нарушает режим закрытого воздушного пространства в районе мероприятий чемпионата мира».