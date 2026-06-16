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Мохеби, Тареми, Вуд и Какаче — в старте на игру Ирана и Новой Зеландии на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Новой Зеландии представили составы на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра начнется в 04:00 по московскому времени.

За Иран сыграют:

— вратарь: Алиреза Бейранванд;

— защита: Шоджа Халилзаде, Милад Мохаммади, Ария Юсефи, Али Немати, Рамин Резаян;

— полузащита: Сеид Эззатоллахи, Мохаммад Мохеби, Саман Годдос;

— атака: Мехди Тареми, Шахрияр Моганлу.

В составе команды Новой Зеландии с первой минуты выйдут на поле:

— вратарь: Макс Крокомб;

— защита: Тимоти Пэйн, Майкл Бокселл, Либерато Какаче, Финн Серман;

— полузащита: Джо Белл, Марко Стаменич, Сарприт Сингх, Элайджа Джаст, Каллум Маккоуэтт;

— атака: Крис Вуд.

Иран — Новая Зеландия. Тареми, Мохеби, Вуд играют. Онлайн-трансляция начнется в 04:00.