Мохеби, Тареми, Вуд и Какаче — в старте на игру Ирана и Новой Зеландии на ЧМ-2026

Игра начнется в 04:00 по московскому времени.
За Иран сыграют:
— вратарь: Алиреза Бейранванд;
— защита: Шоджа Халилзаде, Милад Мохаммади, Ария Юсефи, Али Немати, Рамин Резаян;
— полузащита: Сеид Эззатоллахи, Мохаммад Мохеби, Саман Годдос;
— атака: Мехди Тареми, Шахрияр Моганлу.
В составе команды Новой Зеландии с первой минуты выйдут на поле:
— вратарь: Макс Крокомб;
— защита: Тимоти Пэйн, Майкл Бокселл, Либерато Какаче, Финн Серман;
— полузащита: Джо Белл, Марко Стаменич, Сарприт Сингх, Элайджа Джаст, Каллум Маккоуэтт;
— атака: Крис Вуд.
Иран — Новая Зеландия. Тареми, Мохеби, Вуд играют. Онлайн-трансляция начнется в 04:00.