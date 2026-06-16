Вальверде признан лучшим игроком матча Саудовская Аравия — Уругвай

Встреча команд в 1-м туре группового этапа чемпионата мира завершилась вничью — 1:1.
Вальверде в этой игре нанес три удара (два в створ), совершил две обводки, отдал 37 точных передач при 43 попытках, а также дважды позволил отобрать у себя мяч.
Федерико Вальверде был признан лучшим футболистом матча между Уругваем и Саудовской Аравией.
Встреча команд в 1-м туре группового этапа чемпионата мира завершилась вничью — 1:1.
Вальверде в этой игре нанес три удара (два в створ), совершил две обводки, отдал 37 точных передач при 43 попытках, а также дважды позволил отобрать у себя мяч.