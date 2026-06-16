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Вальверде признан лучшим игроком матча Саудовская Аравия — Уругвай

Федерико Вальверде был признан лучшим футболистом матча между Уругваем и Саудовской Аравией.

Встреча команд в 1-м туре группового этапа чемпионата мира завершилась вничью — 1:1.

Вальверде в этой игре нанес три удара (два в створ), совершил две обводки, отдал 37 точных передач при 43 попытках, а также дважды позволил отобрать у себя мяч.