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Вальверде про 1:1 с Саудовской Аравией: «Уругвай прибавил в настрое и интенсивности во втором тайме. Будем усердно работать, чтобы выиграть следующий матч»

Капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде оценил ничью с Саудовской Аравией (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

"Во втором тайме мы прибавили в настрое и интенсивности. Дебют и волнение сыграли против нас. Во втором тайме мы стали играть лучше — сделали то, что от нас требовал тренер.

Как капитан я доволен всем, что команда проделала на поле. Хочу акцентировать внимание на том, что мы сделали, чтобы добиться ничьей. Поддержка болельщиков придала нам много энергии, и хочу поблагодарить всех, кто пришел. Будем усердно работать, чтобы выиграть следующий матч", — сказал Вальверде.

Во втором туре Уругвай сыграет с Кабо-Верде в ночь на 22 июня.