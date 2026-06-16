Вальверде про 1:1 с Саудовской Аравией: «Уругвай прибавил в настрое и интенсивности во втором тайме. Будем усердно работать, чтобы выиграть следующий матч»

"Во втором тайме мы прибавили в настрое и интенсивности. Дебют и волнение сыграли против нас. Во втором тайме мы стали играть лучше — сделали то, что от нас требовал тренер.
Как капитан я доволен всем, что команда проделала на поле. Хочу акцентировать внимание на том, что мы сделали, чтобы добиться ничьей. Поддержка болельщиков придала нам много энергии, и хочу поблагодарить всех, кто пришел. Будем усердно работать, чтобы выиграть следующий матч", — сказал Вальверде.
Во втором туре Уругвай сыграет с Кабо-Верде в ночь на 22 июня.