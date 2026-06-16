Бородюк про 48 сборных на ЧМ: «Это перебор. Есть хорошие игры и проходные. На турнир должны попадать самые лучшие»

Но спортивная составляющая уже уходит на второй план. А хотелось бы, чтобы начиная со встреч группового этапа были замечательные игры, как это было раньше. Сейчас начнется плей-офф, тогда будет более интересно смотреть эти матчи. А пока есть хорошие игры и проходные", — сказал экс-ассистент тренера сборной России.