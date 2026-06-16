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Бородюк про 48 сборных на ЧМ: «Это перебор. Есть хорошие игры и проходные. На турнир должны попадать самые лучшие»

Александр Бородюк недоволен форматом ЧМ-2026 с 48 сборными.

Источник: Спортс‘’

"Уже 48 сборных участвуют в чемпионате мира — это перебор. На турнир должны попадать самые лучшие. Было 24 сборные, расширили до 32 команд — это уже потолок. А посмотрите, что они делают. Они хотят еще расширить количество сборных на турнире. Понятно, что для коммерции выгодно: чем больше команд, тем лучше.

Но спортивная составляющая уже уходит на второй план. А хотелось бы, чтобы начиная со встреч группового этапа были замечательные игры, как это было раньше. Сейчас начнется плей-офф, тогда будет более интересно смотреть эти матчи. А пока есть хорошие игры и проходные", — сказал экс-ассистент тренера сборной России.