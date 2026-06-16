Ренар, вероятно, возглавит Тунис после 1:5 от Швеции. Он тренировал Саудовскую Аравию, Марокко и Кот-д’Ивуар

Федерация футбола страны предоставила 57-летнему французу определенные гарантии, в том числе по окончании ЧМ-2026.
В 1-м туре ЧМ Тунис потерпел разгромное поражение от Швеции (1:5), после чего появилась информация о предстоящей отставке Сабри Лямуши с поста тренера африканской сборной.
Последним местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, которую он возглавлял с 2024 года по апрель 2026-го. Ранее он тренировал сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Замбии, «Лилль» и «Сошо», а также женскую национальную команду Франции.